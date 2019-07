“Skandinaavia vaikus” sai Karlovy Vary filmifestivalil auhinna

Martti Helde film “Skandinaavia vaikus”, kus ühte peaosalist mängib Paliverest pärit Reimo Sagor, sai 54. Karlovy Vary filmifestivalil Europa Cinemas Label auhinna.

Europa Cinemas Label auhinda antakse välja Berliini, Veneetsia, Locarno, Cannes’i ja Karlovy Vary filmifestivalidel. Auhind on ellu kutsutud eesmärgiga suurendada filmide nähtavust ja levi.

„Mul on eriliselt hea meel, et „Skandinaavia vaikus“ on alustanud oma festivalide teekonda sellise tunnustusega. Europa Cinemas Label award on kvaliteedimärk, mis aitab meie filmil levida ning jõuda rohkemate vaatajateni. See on oluline nii meie filmile aga ka Eesti filmile tervikuna,” märkis Helde.

Filmi produtsent on Elina Litvinova filmistuudiost Three Brothers. Film on toodetud koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.

A-kategooriasse kuuluv Karlovy Vary filmifestival on üks olulisemaid filmisündmusi Euroopas.