“Skandinaavia vaikus” Reimo Sagoriga peaosas jõuab tänasest kinno

Tänasest näeb Haapsalu kinos uut Eesti filmi “Skandinaavia vaikus”, kus ühet peaosa mängib Paliverest pärit näitleja Reimo Sagor.

Filmi režissöör on Martti Helde, kes tuntust kogunud filmiga “Risttuules”. Sagori kõrval mängib teist peaosalist Rea Lest.

Trillerlike elementidega psühholoogiline draama räägib kahe tegelaskuju taaskohtumisest. Ühine teekond läbi talvise maastiku sunnib avama aastate eest toimunud vägivaldse sündmuse tagamaad. Lahendamata minevik juhatab tegelased valiku ette, mis määrab nende mõlema tuleviku.

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Price ’iga. Helilooja on Mick Pedaja. Mängufilmi produtseerib Elina Litvinova ja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.

Filmi operaatorid on Erik Põllumaa (“Risttuules”) ja Sten-Johan Lill (“Päevad, mis ajasid segadusse”), kunstnik Anneli Arusaar (“Jää”), kostüümikunstnik Anna-Liisa Liiver (“Risttuules”), grimmikunstnik Liisi Roht (“Tõde ja õigus”), montaažirežissöör Jaak Ollino Jr. (“As I fall”) ja helirežissöör Matis Rei (“Seltsimees laps”, “Tõde ja õigus”).

Haapsalus näeb filmi 29. märtsi õhtul kl 19.30, samuti pühapäevast teisipäevani.