„Võta või jäta” võitis Prantsusmaal parima filmi auhinna

EV100 mängufilm „Võta või jäta”, mille peaosas mängib Paliverest pärit Reimo Sagor, võitis Prantsusmaal d’Aubagne’i rahvusvahelisel filmifestivalil parima filmi auhinna ehk Grand Prix. Kahekümnendat korda toimuv filmifestival on kuulus selle poolest, et keskendub filmide muusikale.

„Mul on väga hea meel, et selle filmi minimalistlikku muusikat on oma ala professionaalide poolt märgatud. On juba iseeenesest suur au olla valitud selle festivali võistlusprogrammi, mis on pühendunud just filmimuusikale. Film võeti ka publiku poolt väga hästi vastu. Saalid olid täis ja filmijärgses küsimuste-vastuste voorus esitati palju huvitavaid küsimusi. Hiljem festivali jooksul oli tunda, et film läks paljudele inimestele tõeliselt korda,” kommenteeris festivalil kohapeal käinud filmi helilooja Sten Šeripov.

„Võta või jäta” on praeguseks võitnud preemiaid ja osalenud Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburgi, Hollandi, Rootsi, Belgia, India, Ameerika filmifestivalidel. „Võta või jäta” on saadaval DVD-l ja Telia videolaenutuses.

Film „Võta või jäta” kuulub Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi. Kokku valmis riigi 100. sünnipäevaks viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari.