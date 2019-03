Lääne-Nigula jagab kaasava eelarve projektidele 40 000 eurot

Lääne-Nigula valla kaasava eelarve ettepanekuid laekus üle kahe korra rohkem, kui on raha – ligi saja tuhande euro eest.

Kaasa eelarve summadele tuli taotlusi koguni nii palju, et Üdruma seltsimajale televiisori ja muusikakeskuse jaoks 1500 eurot küsinud Mai Jõevee ütles, et võtab oma ettepaneku tagasi. „Nii palju on just lastega seotud ettepanekuid – need on tähtsamad,” ütles Jõevee.

Kaasava eelarve raha eest saaks korda teha aastaid remonti oodanud Peraküla laululava Nõva lähedal. „Lavalauad on mädad, esinejaid ei saa peale lasta,” ütles Nõva osavallavanem Aivi Heinleht. Lava remondiks ja katusekatteks kuluks 2200 eurot.

