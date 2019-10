Mängufilmi „Skandinaavia vaikus“ tunnustasid nii kriitikud kui publik

Möödunud nädalavahetusel lõppenud Riia rahvusvahelise filmifestivali põhiprogrammis linastunud „Skandinaavia vaikus“ pälvis Fipresci ehk kriitikute žürii auhinna. Žürii tõstis esile filmi rafineeritud pildi- ja helikeelt, mis aitavad lool mõjusalt vaatajani jõuda.

Lisaks professionaalse žürii tunnustusele võitis film „People’s Choice“ auhinna, mis antakse välja publiku lemmikule.

„Need tunnustused on väga innustavad ning näitavad, et eestimaine autorifilm võib kõnetada rahvusvaheliselt nii kogenud vaatajat kui laiemat publikut. See, et meie film on piiride ülene on suur kompliment kogu meeskonnale!“ sõnas filmi stsenarist ja režissöör Martti Helde auhindadest kuuldes.

Tänavu kuuendat korda toimunud Riia rahvusvaheline filmifestival leidis aset 17.–27. oktoobrini.

„Skandinaavia vaikuse“ rahvusvaheline esilinastus toimus käesoleva aasta juunis Shanghai filmifestivalil ning on suvest alates reisinud festivalidel üle maailma.

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös inglise stsenaristi Nathaniel Price’iga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojana teeb oma filmidebüüdi Mick Pedaja. Mängufilmi produtsent on Elina Litvinova ja tootja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.

Filmi operaatorid on Erik Põllumaa („Risttuules“) ja Sten-Johan Lill („Päevad, mis ajasid segadusse“), kunstnik Anneli Arusaar („Jää“), kostüümikunstnik Anna-Liisa Liiver („Risttuules“), grimmikunstnik Liisi Roht („Tõde ja õigus“), montaažirežissöör Jaak Ollino Jr. ja helirežissöör Matis Rei („Tõde ja õigus“).