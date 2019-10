Helme: saared vajaksid julgeoleku tagamiseks mehitatud pataljoni

Möödunud nädalal Hiiumaad väisanud siseminister Mart Helme märkis Hiiu Lehele välisohtudest rääkides, et Eesti saared vajaks ühte mehitatud pataljoni.

“On selge, et ainult politseinike ja kaitseliitlastega me saari kaitsta ei suuda,” nentis minister Helme. “Ja saared võivad sõjaolukorras olla see kõige magusam asi, mille meie potentsiaalne vaenlane okupeerib ja kasutab neid uppumatute emalaevadena, kuhu on võimalik paigutada raketitõrjekompleksid ja Eesti sisuliselt blokeerida,” joonistas ta välja ka võimaliku stsenaariumi.

Minister ütles, et sellist stsenaariumi näha ei soovita. “Soovime, et meil oleks selline heidutus, et võimalik vastane ei proovikski meie saari okupeerida ning teaks, et igast suunast, kust ta ka püüab Eestisse tungida, on tal vastas professionaalsed kaitsejõud.”

Minister ütles, et see omakorda eeldab mahukat ressurssi, mida kaitsejõududel praegu pole ja mida pole kaitsejõududele ka võimalik eraldada. Ka sõjaväestatud piirivalvet, nagu oli kirjas Helme juhitava Eesti Konservatiive Rahvaerakonna (EKRE) valimislubadustes, pole plaanis taastada.

Küll on kirjas eraldi piirivalve struktuuriüksuse taastamine PPA sees. Esimeseks sammuks selles protsessis nimetas ta sisekaitsereservi moodustamist.

Minister ütles, et praegu pole Eesti riigil ka enamaks võimekust ja edasi minnakse “lühikeste sammudega”. “Teeme praegu eeltööd, et selgitada, kus meil piirikaitses on lüngad, aga ma ei ole kindel, et selle valitsuse ajal nende kõikide kõrvaldamiseni jõutakse, aga kui me eeltöö ära teeme ja mõned lüngad kõrvaldame, siis oleme ka midagi teinud,” lisas Helme.