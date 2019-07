Lähipäevad tulevad tuulised ja vihmased

Ilmateenistuse andmetel on lähipäevad soojad, ent tuulised ja vihmased.

Neljapäeva öösel tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10 m/s ning sooja on 9-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10 m/s ning sooja on 20-23, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi.

Reede öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida-Eestis on muutliku pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10 m/s ning sooja on 10-15 kraadi. Päeval tuleb Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida-Eestis on muutliku pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10 m/s ning sooja on 18-23 kraadi.

Laupäeva öösel tuleb Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida-Eestis on muutliku pilvisusega ilm ning öö hakul sajab kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s ja sooja tuleb 11-16 kraadi. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega ilm, Ida-Eestis võib kohati sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s ja sooja on 20-25 kraadi.