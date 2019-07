Tammejuure mahetalu jagab kanepitaimi

Pühapäeval, 21. juulil avab uksed Tammejuure mahetalu. Näidatakse vastvalminud mahevilja terminali ja pakutakse maitsmiseks toite kanepist. Pilte saab teha kanepitaimede taustal ning iga külastaja saab kingituseks kanepitaime.

Üritus toimub Avatud talude päeva raames, mil on võimalik külastada paljusid talusid Eestimaal. Kell 10.00 avatakse pidulikult Tammejuure moodne mahevilja terminal, kus saab sorteerida, kuivatada ja ladustada mahevilja. AS Dotnuva Balticu ehitatud ARSKA portsjonkuivati kütteallikaks on hakkepuidukatel, võimaldades kuivatada vilja taastuvenergial. Kell 11, 13, 15, 17 toimuvad talus ekskursioonid ja jalutuskäik läbi Suure-Lähtru mõisaaegse küla. Lisaks antakse maitsta kanepist toite, avatud on kanepikohvik ja lastele mängunurk, külastada saab näitust „Tammejuure läbi aegade” ning kohapeal on ka Eesti mahepõllumajanduse pop-up muuseum.

Tammejuure talu on 30 aastat tegutsenud pereettevõte, mis alustas kanepikasvatust 10 aastat tagasi, taaselustades toidukanepi kui vanade eestlaste muistse väetoidu traditsiooni.

Tammejuure mahetalu valmistab ise oma töötlemisseadmetega mahe-sertifikaadiga kanepitooteid, külmpressitud toiduõlisid, kiviveski jahusid, kaerajahu, hernejahu teise veskiga ja helbeid. Tooteid turustatakse enam kui sajas kohas Eestis ja veidi ka välismaal. Pühapäeval, avatud talude päeva raames, saab neid osta ka otse talust.