Priit Mäeorg ja Rasmus Munskind mängisid Eesti koondises

Möödunud nädalavahetusel kohtus Eesti rannajalgpallikoondis Tallinnas Soome ja Läti rahvusmeeskondadega. Eesti koondise 12 mängija hulka kuulusid ka kaks Läänemaa meest. Paliveres, oma isa Väino Munskindi käe all jalgpalluri teed alustanud Rasmus Munskind ja Virtsus, Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis Jaanus Getreu juures alustanud Priit Mäeorg.

Kaks mängu Soome ja Läti vastu olid Eesti koondisele ettevalmistuseks MM-valikturniiriks mis peetakse Moskvas 19-27.juulini. Rasmus Munskindi jaoks on käesoleva suvi Eesti rannajalgpalli koondises neljas. Mäng Soome vastu tõi tema kaukasse 22 kohtumise Eesti eest. Läti vastu ta kerge haiguse tõttu ei mänginud. Priit Mäeorg on aga Eesti rannakoondist esindamas juba kaheksandat suve. Nimetatud kohtumistega on ta nüüd Eesti rahvusmeeskonda esindanud 66 korral. Lisaks kandis Priit neis mängudes ka kaptenipaela.

Laupäevane mäng Soome koondisega oli meie poiste sõnul justkui eelmäng mänguks Lätiga. Priit Mäeoru sõnul otsib Soome alles oma kohta rannajalgpallis ja nad teevad selleks suuri samme. Paljud on tulnud saalijalgpalli pealt ja see võtab neil veel aega. Suur võit 5:1 seda ka kinnitas, et Eesti on sellel alal põhjanaabritest kõvasti ees. Mängus ka värava löönud Rasmus Munskind tõi esile soomlaste võitlustahte. „Ega igas mängus saab võidelda ikka, kui mingis muus elemendis on puudujäägid, nagu näiteks tehnikas”.

Pühapäevane mäng Lätiga oli naabrite kümnes omavaheline mõõduvõtt. Enne seda oli lätlastel kaukas viis ja eestlastel neli võitu. Kuigi tegemist oli sõprusmängu ja ettevalmistus tähtsaks turniiriks, on naabrite omavaheline mõõduvõtt alati eriline.

Läti pääses kiiresti 2:0 juhtima. Rannajalgpallis ei ole taoline eduseis aga suur edu. Eesti meeskond hakkas kiirelt kaotusseisu vähendama ja peatselt olid tablool numbrid 3:2, mis tähendasidki Eesti võitu. Seega on nüüd naabrite seis sellel spordialal rahvuskoondiste tasemel viis-viis.

Neljapäeval sõidab Eesti rannakoondis Moskavasse. Mõlemad meie mehed on peatreener Kristjan Marmori valikus. MM-valiksarjas sai meie koondis loosiga A-alagruppi, kus avstasteks kahekordne maailmameister Venemaa, Saksamaa ja Ungari. Viie alagrupi peale pääseb Play-Offi 16 meeskonda. MM-le sõitva koondise kõige kogenum liige on meie Priit Mäeorg. „Olen jah koondise eeloleva turniiri kõige kogenum mängija. Paljudel poistel on koondises mänge 20-30, minul 66. Kaadrivoolavus on aastatega suur olnud,” ütles Mäeorg. Lisaks nimetas ta gruppi ja kogu MM-valikturniiri ülikeeruliseks. „Vastased on väga tugevad ja ees ootab raske, kuid ka võimalusterohke turniir.”