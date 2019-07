Juhtkiri: Vormsis algas politseiajastu

Vormsi saar on siiani olnud nagu omaette maailm, kus kehtivad oma reeglid ja seadused. Tänasest seisab Sviby sadamas eravärvides politseiauto. Kuigi saarel resideeruvat, päris oma politseinikku Vormsis seni pole ja ei tea, kas saabki olema, on saarel asuv politseiauto esimene samm. See võimaldab mandri politseinikel nüüd igal hetkel, kui nad seda vajalikuks peavad, minna saarele korda looma.

Vormsi on väike kogukond, kus uudised levivad kulutulena. Politseinike saabumine parvlaevaga on saarel teada enne, kui politseiauto, olgu või eravärvides, üldse praamile jõuab. Nagu kümmekond aastat tagasi, kui Haapsalu politseinikud Raplast laenatud eravärvides autoga olavipäevade ajal saarele turvalisust tagama tulid. Kuigi auto oli võõras ja kõik politseitööle viitav kinni kaetud, öeldi praamile sõitvatele politseinikele: „Hoiatame teid, saarel on politsei.”

Politsei saabumine lõi toona õhtuseks peoks valmistuva saare elu täiesti segi: kes kurtis telefoni teel sõbrale, et on napsu võtnud ega saa nüüd sadamasse sõita ja paadiga mandrile tuttavatele järele minna, kes sõitis punnvõrriga nokastanud peaga otse läbi metsa ja kiitis: „Politsei on saarel, aga ma lähen siit otse!”, kes kurtis, et ei saa kiivri puudumise tõttu nüüd Hullo kiigeplatsile peole tulla. Vanemad ja ülevaatuseta autod, mis muidu saarel ringi vurasid, seisid äkki kõik saare romulaks nimetatud platsil töökoja juures.

Nüüd, kui politseinikel on saarel oma auto, on selliseid üllatusreide lihtsam ette võtta. Ja et neid reide on aeg-ajalt vaja, on selge – muidu kiputakse omas rütmis tiksuval saarel unustama, et seal kehtivad samasugused reeglid nagu mandril. Asi ei olegi niivõrd kohalikes inimestes, kes saart ja sealseid olusid tunnevad, vaid suvekülalistes, kes praamilt maha sõites kaotavad reaalsustaju ja arvavad, et sellel vanajumala seljatagusel maalapil on kõik lubatud.