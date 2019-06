Aivar Õepa: peaasi, et päris surnuks ei joo

Rahvatervis on olnud alkoholiaktsiisi tõstmise keskne argument, aga aktsiisisõjas Lätiga on valitsus selle argumendi nurka visanud ja muretseb vaid eelarve täitumise pärast.

Ehk tegelikult on maskid langenud – ka varem oli aktsiis kõigest eelarve täitmise vahend. Rahvatervis? Peaasi, et rahvas end päris surnuks ei joo.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) statistika kohaselt on Eesti elanike alkoholitarbimine (välisturistide osa on välja arvatud) langenud 2010. aasta 12,4 liitrilt puhtalt alkoholilt elaniku kohta 2016. aastaks 11,6 liitrini (konjuktuuriinstituudi andmetel). Nende kuue aasta jooksul tõusis alkoholiaktsiis 53 protsenti. Kui aktsiisi korrutamine 1,5ga annab tulemuseks tarbimise vähenemise 7 protsenti, ei pea olema matemaatikadoktor, et aru saada, et seos aktsiisitõusu ja viinavõtmise vähenemise vahel ei ole sirgjooneline.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!