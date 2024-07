Aivar Õepa: riigikaitsemaksu asemel segadus

Konkreetse ja lihtsa riigikaitsemaksu asemel tahab uus koalitsioon kaitseväele laskemoona ostmiseks koguda raha keerulise maksukombinatsiooniga, mis kellegi tuju ei tõsta.

Eesti riigi taasiseseisvumise aegsed esimesed valitsuskoalitsioonid mõistsid hästi, et mida lihtsam maksusüsteem ja selgemad maksud, seda lihtsam on maksumaksjatel ja -kogujatel, seda paremini maksud laekuvad ning seda vähem halba karmat valitsejaile koguneb. Poolteist aastakümmet tagasi läks aga moodi peenhäälestus, kus maksusid muudkui sätitakse, igal aastal pisut siia- või sinnapoole, ajades sellega kõiki segadusse ja rikkudes neil tuju. Rõõmsad on selle poliitika muudatuse järel vaid raamatupidamisprogrammidele uuenduste müüjad.