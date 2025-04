Survepesuriga värske väljanägemine oma aias

Survepesur ei ole ainult autode pesemiseks. Sellega saab värskendada ka aia väljanägemist ilma puhastusteenust tellimata. Puhtaks saavad nii kõnniteed, aiamööbel, majafassaad ja palju muud. Räägime lähemalt, mida kõike on võimalik STIHLi survepesuritega puhtaks pesta!

Kui aiamööbli väljanägemine on väsinud, määrdunud või sammaldunud, siis pole tarvis esimese asjana hakata uusi toole või laudu internetist otsima. Piisab ka lihtsalt survepesuriga puhastamisest, et aiamööbel näeks jälle välja nagu uus. Sama kehtib ka aialippide-, majafassaadi ja terrasside kohta. Kui majafassaad on määrdunud, saab seda survepesuriga puhastada, et taastada selle esteetiline välimus. Selleks on STIHL survepesuritele väljatöötanud erinevaid funktsioone ning lisatarvikuid, et töö tulemus näeks välja värske ja puhas.

Kõnniteede puhastamine pole iial nii lihtne olnud! Survepesuriga saab puhastada kõnniteed murust, samblast, mustusest kui ka liivast. Põhimõtteliselt kõigest, mida survega eemaldada saab. Survepesurite puhul on oluline jälgida kahte peamist parameetrit: töörõhk ja veehulk. Need kaks omadust peavad olema omavahel tasakaalus, sest ainult üks neist ei suuda tõhusalt puhastustööd ära teha. Suurem rõhk annab kitsama ja tugevama veejoa, kuid liiga väike veehulk võib mustuse eemaldamiseks olla ebapiisav. Kui aga veehulk on liiga suur ja rõhk liiga madal, võib pind küll olla märg, aga mustust on raske eemaldada.

Kevade saabudes, kui esimese grilli aeg on kätte jõudnud, on survepesuriga grilli puhastamine käkitegu. Vee surve aitab eemaldada mustuse ja rasva ning ära jääb suur hõõrumise vaev. Samuti saab kõiksugused porivaibad veesurvega puhtaks pesta, riputades vaiba kuhugi üles ning seejärel veesurvega ülevalt alla üle käia.

Kuid kuidas valida õige survepesur, mis vastab just sinu vajadustele? Kodukasutaja survepesurid jaotatakse üldiselt kolme klassi: väikesed pesurid, keskklassi pesuri ja premium-klassi pesurid. Väikesed pesurid sobivad lühikeste ja kergete puhastustööde jaoks. Nendega on hea ja mugav puhastada jalgrattaid, väiksemaid autosid või aiamööblit. Väiksemad survepesurid on kompaktsed ja kerged, kuid nende töövõime on piiratud. Keskklassi pesurid pakuvad rohkem jõudlust ja sobivad igapäevasemateks töödeks, nagu kõnniteede, terrasside, autode ja maasturite pesemiseks. Keskklassi survepesurid on võimekamad ja sobivad pikemateks töödeks. Premium klassi pesurid on hea valik suurte ja keerukate pindade puhastamiseks. Tänu kõrgemale võimsusele suudavad premium pesurid töötada pidevalt ning sobivad hästi vagunelamute, veoautode, põllumajandustehnika ja suuremate basseinide pesemiseks. Neil on pikemad voolikud, rohkem lisatarvikute hoiukohti ja laiem lisavarustuse valik.

STIHLi survepesuritel on laialdane lisavarustuse valik, mis võimaldab nende abil puhtaks pesta erinevaid pindasid. Näiteks pöörleva ringharjaga turbohari sobib hästi erinevate fassaadide ja akende pesuks. Pinnapuhastiga on võimalik puhtaks pesta puit-, kivi- või betoonist terrassid ning samuti sõidu- ning aiateed. Pesuritele on lisavarustusena veel harja- ja düüsikomplekt, millega on mugav pesta suuri või raskesti ligipääsetavaid kohti. Väga efektiivne abiline pinnapuhastuseks on vahudüüs, mis vahustab pesuaine pinnale, puhastusvahendi vaht reageerib mustusega efektiivselt ja mustuse eemaldamine seejärel pesuriga eriti lihtne. Vahudüüsi kasutamine on mugav võimalus näiteks autopesuks, kasvuhoone puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. STIHLi pesuvahendite sari on mõeldud erinevateks puhastustöödeks, nii on meie valikus aias ja kodumajapidamises kasutatav universaalne puhastusaine, leotuspesuvahend põllutöömasinate ja tehnika pesemiseks ja muidugii ka vahaga autošampoon ning veljepuhastusvahend. Tutvu survepesurite ja lisavarustuse valikuga meie kodulehel või külasta meie kauplusi Tallinnas, Paides ja Haapsalus ning aitame valida just sulle parima survepesuri, mis vastab sinu vajaduste ning soovidega.