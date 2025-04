Lääne Elu laupäeval, 5. aprillil

Kuula artiklit, 1 minutit ja 13 sekundit 0:00 / 1:13



Parklad täituvad elektriautode laadimispunktidega

Parklais peab ületulevaks aastaks olema senisest enam elektriautode laadimispunkte. See ei valmista muret Haapsalu poepidajatele, küll aga linnavalitsusele.

Euroopa Liidu direktiiv hoonete energiatõhususest näeb ette, et 1. jaanuariks 2027 peab olema üks elektriauto laadimispunkt iga kümne parkimiskoha kohta kõigis mitteeluhoonete parklates, kus on enam kui 20 parkimiskohta – või peab poolte parkimiskohtade juurde olema veetud kaabel (eelkaabeldus), et vajadusel sinna laadimispunkt rajada.

Saueaugul tuleb välja kaks uut lavastust

Juuli lõpus esietendub Saueaugu teatritalus lavakunstikooli tudengite diplomilavastus ühe Põhja-Ameerika indiaanlase autobiograafia ainetel, augustis paneb teatrisuvele punkti iiri ballaad.

Saueaugu teatritalu 24. hooaja avab aga juba juuli alguses „Kotka tee taeva all” – Priit Põldma menulavastus kirjanik Nikolai Baturini kirjade ainetel, mis esietendus 2023. aastal. „Kotka teed taeva all” mängitakse Saueaugul kolmandat suve ja kõik üheksa etendust on ammuilma välja müüdud.