Kekkilä ja Lääne-Nigula valla vahelist vaidlust arutab homme riigikohus

Riigikohtu halduskolleegium arutab kolmapäeval suulisel istungil OÜ Kekkilä Eesti ja Lääne-Nigula valla vahelist vaidlust, teatas riigikohus.

19. juunil kell 11 algab riigikohtu halduskolleegiumi avalik istung, et arutada Lääne-Nigula valla kassatsioonkaebust ringkonnakohtu otsusele, mis kohustas valda uuesti kaaluma OÜ Kekkilä Eesti taotletud kaevandamisloa kooskõlastamist.

Kekkiläl on luba kaevandada turvast Lääne-Nigula vallas. Osaühing soovib kaevandamisala laiendada ja kaevandamisloa kehtivusaega pikendada ning esitas selleks Keskkonnaametile taotluse. Lääne-Nigula vald ei nõustunud kooskõlastama Keskkonnaameti ette valmistatud kaevandusloa eelnõud.

Lääne-Nigula vald leidis, et ei saa kaevandamisloa andmisega nõustuda enne, kui on tehtud põhjalik uuring selle kohta, mis põhjustab kaevandamisala lähistel asuva Salajõe küla kaevuvee halba kvaliteeti. Varasemad, kaevandamisloa menetluses tehtud uuringud näitasid, et kaevandamine on üks paljudest teguritest, mis kaevuvett mõjutavad. Samas ei aitaks kaevandamise keelamine varem tehtud uuringute järgi vee kvaliteeti oluliselt parandada.

Halduskohus leidis, et valla otsus mitte nõustuda kaevandamisloa andmisega oli põhjendatud. Ringkonnakohus aga tühistas halduskohtu otsuse, rahuldas kaebuse ja kohustas valda kooskõlastamise küsimust uuesti otsustama. Lääne-Nigula vald esitas riigikohtule kassatsioonkaebuse.

Lääne Elu on korduvalt Kekkilä ja Lääne-Nigula valla vahelist vaidlust kajastanud.