Vormsi paisub suvel kümme korda suuremaks

Vormsi suve suursündmusteks on avatud hoovide ja kohvikute päev ning saare kaitsepühaku Olavi päev.

Vormsi hingekirjas on 419 inimest, kellest talvel elab saarel umbes 150. Suvistel nädalavahetustel on Vormsis koos turistidega vähemalt tuhat inimest. Põnevaid tegevusi jagub kõigile.

Vormsilased avavad hoovid

Ühel juulikuu päeval aastas avavad paljud vormsilased oma õued ja hoovid, et pakkuda ise tehtud hõrgutisi, mõnusat istumist ja uudistamist ilusates koduaedades metsa all ja servas või mere ääres.

Et avatud hoovide ja kohvikute päev poleks pelgalt ühepäevaüritus, on nädalavahetust tänavu pikemaks venitatud. „Sel aastal paneme paar sündmust juurde,” selgitas Vormsi vallavalitsuse kultuurispetsialist Tatjana Sääs.

Reedel, 19. juulil on kultuurimajas Luunja aidateatri „Mahva ja Lonni lood”. „Neid tasub küll vaatama tulla. Mafalda ja Loreida on toredad vanaprouad Lõuna-Eestist, kes räägivad asjadest nii, nagu nad on,” tutvustas Sääs. „Ajavad lora, mängivad ja karjatavad kõik seltskonnad ära ka.”

Laupäeval annab Vormsi rahvamajas kontserdi InBoil, kes esitab oma loomingut vanemast ajast ning ka mullu ilmunud plaadilt.

Laupäeval, 20. juulil teevadki vormsilased oma õued lahti. Avatud hoovide ja kohvikute päeva peetakse Vormsis kolmandat korda. „Seda võib juba traditsiooniks nimetada,” nentis Sääs. „See on kogukondlik üritus, kus kõik, kes vähegi viitsivad, tulevad välja.”

Paljud tegelevad saarel jahi ja kalapüügiga, selle tõttu on palju osavaid toidutegijaid, kes pakuvad põnevaid roogi. Avatud hoovides pakutakse muidki tegevusi: käsitööd, näitusi, kirbuturge.

„Eelmisel aastal oli sukeldumisvarustuse näitus,” meenutas Sääs. „Meil on ju palju huvitavaid inimesi, kes suviti saarel elavad, neil on, mida külalistele näidata. Sel aastal avatakse retrokohvik Hosby külas, vana Volvo on taksoks tehtud.”

„Tänavu me hoovimängu ei tee, laseme niisama aja maha võtta ja oma lemmikkohvikus istuda niikaua, kuni süda ihkab,” lisas Sääs.

Rootslased vallutavad saare

Teine Vormsi suve suursündmus on olavipäev. Sellele aastakümnete pikkuse traditsiooniga üritusele tulevad kohale ka vormsirootslased. Samal ajal korraldab eestirootslaste kultuuriomavalitsus saarel rootsi päeva. Vormsil on ka pühale Olavile pühitsetud kirik.

Olavipäeva ja rootsi päeva üritused on 27.–29. juulil. „Hästi palju eri sündmusi: kontserdid, simman, laat, jumalateenistused, seminar Vormsi ajaloost,” loetles Sääs. „Raamatu „Piiskop ja ristisõda 1206” autor, arheoloog Jonathan Lindström tuleb oma teost tutvustama, Vormsi kirikuõpetaja Ants Rajando räägib Vormsi rõngasristidest.”

Vormsil asub maailma suurim rõngasristide kogu – neid on sealsel kalmistul üle 330. Vanim säilinud rist on 1743. aastast, noorim aastast 1923. „Viimasel ajal on Vormsi rõngasriste hakatud päikeseristideks nimetama,” vahendas Sääs kirikuõpetaja Rajando seisukohta.

Eriilmelised jaaniõhtud

Jaaninädalal saab Vormsis osa eriilmelistest tuledest. „Dibys on 22. juunil kolhoosi stiilis jaanipäev. Ansambel Sass tuleb esinema, korraldatakse mänge,” selgitas Sääs. Samal päeval peetakse Rälby laata.

Teine, suurem jaanituli on 23. juunil Hullo kiigeplatsil, kus esineb Svjata Vatra ja õhtujuht on Norbert Kaareste.

Suvisest turistide voost hoolimata on Hullos asuv Vormsi ainus pood suutnud saart vajaminevaga varustada. „Kõrts Krog No. 14 tehakse lahti 5. juunil, käsitöötuba ja muuseum on juba lahti, suveks avatakse külastajatele ka Saxby majakas,” loetles Sääs.

Külaskäiku Vormsi saarele tasub planeerida, sest suvistel tippaegadel pole juba praegu lootust parvlaevale autopiletit saada. „Peljata ei tasuks ka jalgsi saarele tulekut,” julgustas Sääs. „Parvlaeval on tavaliselt buss Sviby sadamas vastas.”

Sadamast saab laenata jalgratta või kes soovib meresõitu jätkata, võib samas laenata ka paadi. Rumpo külas on aerusurfilaudade laenutus.

Kes soovib pikemaks saarele jääda, leiab öömaja valla veebilehelt vormsi.ee. Ööbimisvõimalusi tasub otsida ka booking.com-ist.

Telkimiskohad on Sviby sadamas. „Kohvikust tuleb küsida,” soovitas Sääs. Telkida saab ka Hullo hosteli juures, samas asub autosuvilate parkla.

Lastega peredel soovitab Sääs käia kindlasti Saxby tuletornis. „Sel aastal on Hullos ka noortetuba lahti, sealt saab mänge laenata,” lausus Sääs. „Ja üritustel oleme ka püüdnud lastealasid teha, et peredel oleks tegevust.” Aastaringsed laste mänguplatsid on Sviby sadamas ja Hullos koolimaja taga.

Vormsi suvi

Kalapäev 8. juunil kõrtsis Krog No. 14. Korraldavad vallavalitsus ja Vormsi kalapüüdjate selts. Räimetoitude valmistamist õpetab Joel Kannimäe Dirhami kalakohvikust. Kalalaat.

Rälby jaanilaat 22.juunil Rälby külaplatsil.

Vormsi detektiivid ja Helin-Mari Arder 17.juulil Vormsi teemaõhtu, kontsert ja kolme Vormsi-teemalise raamatu esitlus.

Novellikogumiku „Vormsi Jürka”, kogupereraamatu „Vormsi detektiivid ja Ruhnu karu” ning elulooraamatu „Piano pianissimo” ettelugemised, raamatute saamislood ja kontsert „Eesti heliloojate roostevaba”: Sven Kullerkupp klaveril ja Helin-Mari Arder (laul ja löökriistad).

Vormsi avatud hoovide ja kohvikute päev 20.juulil pakutakse igas avatud hoovis muidki tegevusi: käsitööd, näitusi, kirbuturge jm.

Rootsi päevad ja olavipäev 27.–29. juulil Rälbys, Hullos, püha Olavi kirik