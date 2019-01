Antiigilaos käib tühjendusmüük

Kuus aastat Haapsalus tegutsenud Antiigilaos on praegu käimas tühjendusmüük.

Antiigiladu pidav Aivar Kroon ütles, et praegu on ainus info see, et käimas on tühjendusmüük. „Me ei anna praegu infot selle kohta,” vastas Kroon küsimusele, kas on plaanis ladu sulgeda.

Kogu kaup on praegu kolmandiku võrra tavapärasest soodsam. Kaminad, ahjud, pliidid ja suured serviisid saab soetada tavapärasest poole soodsamalt, nipsasju veelgi soodsamalt – 50-66protsendilise allahindlusega.

Kroon ütles, et müügil on absoluutselt kõike – nõusid, kappe, laudu. Ka müügil oleva kauba vanus on erinev . „Mõni on paarsada aastat vana, mõni on uuem,” ütles Kroon.

Antiigiladu on esmaspäevast reedeni avatud aadressil Lihula maantee 27a ja laupäeviti Jalaka 78. Samuti saab antiikseid esemeid osta ka veebipoest.

Antiigilao Tallinnas asunud kauplus suleti möödunud aasta veebruaris.