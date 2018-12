Maie Hinno – väikese koguduse elushoidja

Maie Hinnol läheb Piirsalu koguduse juhatuse esimehe kohal 22. aasta. „Väikese koguduse elushoidja,” ütleb Lääne praostkonna sekretär Tiina Võsu Maie Hinno kohta.

Piirsalu kogudusel on 42 maksumaksjat liiget. Teenistus on kaks korda kuus, pühapäeva- seid kirikuskäijaid on 6–8. Talvel on teenistused kogudusemajas. Juunist on Piirsalu koguduse õpetaja Peeter Krall, kes teenib ka Nõva kirikut. Varasemal õpetajal Lembit Tammsalul läks koormus liiga suureks, tal on niigi neli kogudust ja abipraosti kohustused.

Sõbrad toetavad

Uus õpetaja on kaasa toonud kirikukohvi kombe – pärast teenistust kogunetakse kogudusemajja ja arutatakse kohvilaua ümber nii koguduse kui ka ilmaasju. Maiele uuendus meeldib.

Väikeses maakoguduses on juhataja õlul suurem jagu koguduse majapidamisest. Millest Maie jõud üle ei käi, selle töö teeb abikaasa Raivo Müür. Vananaistesuve kuldsed päevad kulusid neil kogudusemaja juures puid saagides, lõhkudes ja kuuri kandes.

Piirsalu koguduse viieliikmeline juhatus ongi kahe pere käes: peale Maie ja Raivo on seal ka Risti kooli muusikaõpetaja ja koguduse organist Ivi Küla oma abikaasa Vello Külaga ning vahekohtunik kahe pere vahel on Maret Liiv.

„Maal pead olema kokk, kondiiter ja keevitaja,” heidab Maie oma ameti üle nalja ja lisab, et talle ei meeldi olla juht. Lihtsam on ise teha kui teisi kamandada ja tegelikult on juhatuse esimehe töö päris väsitav. Maie tahaks ameti maha panna: „Üle 20 aasta on oldud, aitab!”

Abikaasa Raivo ainult muigab selle jutu peale – eks ta ole seda ennegi kuulnud.

Iga päev Maie kogudusemajas ei askelda, aga kui suure tee peale on näha, et uks on lahti, astub keegi ikka sisse.

„Kas sul neid valgeid villaseid sokke veel on?” tahab üks naine teada. Ta mõtleb neid sokke, mida koovad Piirsalu kogudusele Soome Purmo sõpruskoguduse naised.

Sõbrustamine Purmoga on kestnud ligi 15 aastat. Igal aastal käiakse Purmost ühe või kahe väikebussiga Piirsalus ja tuuakse manti Risti lasteaiale, koolile, hooldekodule ja kogudusele. Maie juures on põhikäijail igaühel juba oma tubagi. Piirsalu rahvas käib Soomes harvemini, umbes kord kolme aasta järel. Purmo ja Piirsalu koguduse tollane õpetaja Ants Leedjärv olid päevapealt ühevanused, meenub Maiele koguduse pildialbumit lapates. Mõni minut enne seda helises Maie telefon – helistaski Purmo sõbranna ja küsis, kuidas läheb.

Muret jätkub

Üle nädala neljapäeviti kütab Maie kogudusemaja soojaks ja jääb külarahvast ootama. Juuakse teed, vaadatakse, mida „Piirsalu kaltsukas” pakub. Suurt tulu annetusmüük kogudusele ei too, aga abiks on ikka.

„Ametlikult” on annetusmüük kord kuus laupäeval. Siis paneb Maie kuulutused ka Ristile üles. Käiakse, sest teisi kaltsukaid lähikonnas pole.

Kogudusel jätkub muret. Kogudusemaja vajaks remonti, aga selleks kulub väga palju raha. Pealegi remonditakse Piirsalu rahvamaja. Kas ühes külas jagub kahele majale tegevust ja inimesi?

Talvel peetakse jumalateenistusi kogudusemajas, aga kui ehitada käärkamber suuremaks, saaks sinna teha talvekiriku. Käärkamber vajab remonti nagunii, sest ähvardab kiriku küljest lahti rebeneda. Kiriku katuse parandamiseks on kogudus tellinud projekti ja müünud omaosaluse katteks metsa, aga lisaraha või projektitoetust pole õnnestunud saada. Kiriku sarikad on püsinud 155 aastat, nüüd on oht, et suure lumega langeb katus sisse. Need on koguduse ja siis ka Maie mured.

Maie on töökas ja vastutustundlik

Teenin Piirsalu kogudust hooldajaõpetajana 1. juunist. Maiega sain hea kontakti juba meie esimesel kohtumisel, see on Jumala abiga arenenud viljakaks koostööks. Maie on töökas ja vastutustundlik koguduse töötegija.

Piirsalu kogudus ei ole kuigi arvukas, aga inimesed, kes seda oma kodukoguduseks peavad, on usus tugevad ja just see on jõuallikaks nii Maiele kui ka mulle.

Olen tänulik kõigile Piirsalu inimestele avatuse eest uue õpetaja vastuvõtul oma kogukonda, mis on loonud juba aluse ühisteks tulevikuplaanideks nii Piirsalu külaseltsi kui ka lähedal asuva Risti hooldekoduga.

Peeter Krall

Kolme targa poja ema

Maie Hinno on sündinud Haapsalus, aga kasvanud Haapsalu lähedal maal vanavanemate ja linnas tädi juures, sest ta vanemad lahutasid ja ema suri tuberkuloosi, kui Maie oli kuuene.

Tallinna kergetööstustehnikumis ökonomistiks õppinud Maie töötas 15 aastat KEKis, aga maalapsele linnaelu ei sobinud. 1988 koliski ta Piirsallu. Kui Piirsalus uue aja esimene leer 1991 välja kuulutati, läks Maie leeri. Tollane koguduse õpetaja Ants Leedjärv pani hakkaja uustulnuka diakooniatööd tegema. 1992 olid koguduse juhtorganite esimesed valimised.

Maie valiti juhatusse. 1996. aastast on ta juhatuse esimees.

Esimesest abielust on Maiel kolm poega. Vanem poeg on logistik. Keskmine lõpetas Taebla gümnaasiumi kuldmedaliga, on töötanud maksuametis ja majandusministeeriumis, aga taotleb nüüd teist magistrikraadi, IT valdkonnas.

Kolmas poeg on sõjaväelane, töötab lennubaasis ja valvab meie õhuruumi. Kõik kolm on Piirsalu koguduse liikmed.

Lehte Ilves

Lugu ilmus EELK Lääne praostkonna aastakirjas 2018 “Scripta Annalia”.