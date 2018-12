Päästjad soovivad turvalisi ja ohutuid jõulupühi

Lääne- ja Hiiumaa päästepiirkond soovib, et jõulud mööduksid ohutult, ilma suuremate õnnetusteta ja et igaüks tunneks end oma kodus turvaliselt.

Taaskord on võimalus nautida kauneid valgeid jõule ja koolivaheaega. Lääne- ja Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma paneb inimestele südamele, et hoolimata pühademeeleolust ei tohi unustada jõulude ajal tulega ümberkäimise ohutusnõudeid.

„Kutsume kõiki üles pühade ajal ohutult käituma ja märkama ka neid sugulasi, naabreid ja tuttavaid, kes ise oma ohutust tagada ei suuda,“ ütles Aasma.

Kodust lahkudes peavad olema küünal, kamin ja teised lahtise tule allikad kustunud. Tuppa toodud kuusel, olgu see siis looduslik või plastmassist, soovitab Päästeamet kasutada elektriküünlaid. Samuti ei tohi jätta jõulutoitu ahju või pliidile järelevalveta.

Lisaks kodusele tuleohutusele tuleb pikkade pühade ja koolivaheaja puhul pöörata tähelepanu ka jääohutusele. Külmade saabumisega on paljud väiksemad veekogud ja rannikuäärsed madalad lahesopid kattunud õhukese jääkihiga, mis aga ei pruugi olla veel inimest kandvad.

„Kuna miinuskraade on olnud lühiajaliselt, siis tuleks vältida jalutamiseks, uisutamiseks ja suusatamiseks ja ka kalastamiseks külmunud veekogusid nii rannikul kui ka sisemaal,“ pani päästepiirkonna juht inimestele südamele. „Meie poolt teostatud jää paksuse mõõtmiste tulemusel on jää paksus kõigest mõned sentimeetrid, mis inimest kindlasti ei kanna,“ ütles Aasma ning lisas, et ühe veekogu piires võivad jääolud tugevalt varieeruda, näiteks kõrkjate ümbruses on jää alati õhem ja ebaühtlasem.

Päästjad soovivad kõikidele turvalisi ja ohutuid jõulupühi!