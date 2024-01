Kaitsetööstuspargi eriplaneeringu eelnõu läks kooskõlastusringile

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis kooskõlastamisele kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise eelnõu, mille eesmärk on arendada Eestis välja kaitsetööstuspark, võimaldamaks kaitsetööstusettevõtetel rajada Eestisse laskemoona tootmine.

„Laskemoona tootmise võimsus Euroopas ei ole jätkuvalt tasemel, mis ta olema peaks, arvestades muutunud julgeolekuolukorda ja sõda Ukrainas. Soovime omalt poolt luua eeldused, selleks, et ka Eestis oleks laskemoona tootmine võimalik ning nii meie oma kaitsevägi kui liitlased saaksid osta Eestis toodetud moona,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Kaitsetööstuspargile otsitakse sobivat asukohta ja määratakse ehitusõigus riigi eriplaneeringuga. „Eelanalüüs on tänaseks tehtud ning valikusse on jäänud neli ala kolmes omavalitsuses, milleks on Lääne-Nigula vald, Lüganuse vald ja Pärnu linn. Pärnu linna omavalitsusüksuses asub planeeringuala Audru ja Tõstamaa osavalla territooriumil,“ selgitas kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.

Lisaks plaanib kaitseministeerium uurida lõhkeaine tootmise võimalusi ja teostatavust Eestis. „Lõhkeaine tootmine on olemuselt keemiatööstus, see vajab laskemoona tootmisest tõenäoliselt palju rohkem ressurssi – näiteks vett ja energiat. Euroopas on suur lõhkeaine tootmisvõimsuse puudus. Juhul, teostatavuse analüüs näitab, et see on majanduslikult ja tehnoloogiliselt teostatav, siis saame riigi eriplaneeringu protsessi käigus leida asukoha ka lõhkeaine tehasele, aga see ei pea olema laskemoona tootmisega ühes asukohas,“ sõnas Sirp.

Tööstuspark on plaanitud laskemoona tootmise nõudeid silmas pidades, riik arendab välja vajaliku baastaristu, ettevõtted saavad tulla ja rajada oma toomishooned. Park võimaldab toota väikese, keskmise kui suurekaliibrilist moona.

Kaitseministeeriumi eesmärk on riigi eriplaneering kehtestada asukoha eelvaliku otsuse alusel. Planeering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine võtab hinnanguliselt poolteist aastat, peale mida saab alustada pargi rajatiste ehitusega. Esimene tootmine võiks toimuda kahe ja poole aasta pärast.

„Teeme koostööd kohalike omavalitsustega ja kõigi teiste osapooltega sobivaima asukoha leidmisel,“ sõnas Sirp.