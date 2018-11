Omavalitsusjuhtide kiri Rene Tammistile: 48 internetiühendust Läänemaale – see on naeruväärne ja ebavõrdne kohtlemine

Läänemaa omavalitsusjuhid saatsid läänlaste ebavõrdse kohtlemise tõttu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammistile protestikirja, kuna riigi toel üle Eesti välja ehitatav ülikiiret internet jõuab Läänemaal vaid 48 majapidamiseni.

Kirjale on alla kirjutanud Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Lääne Elu avaldab teksti muutmata kujul.

Pöördumine

Lääne-Nigula vald ja Haapsalu linn pöörduvad majandus- ja kommunikatsioonimisteeriumi poole seoses järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetmes edukaks tunnistatud AS Elektrilevi pakkumisega, mille kohaselt ehitatakse Läänemaal ühendus välja 48 majapidamises. Taotlusvoorule eelnenud perioodil koguti Lääne maakonnas 1937 sooviavaldust, millest tänase plaani järgi ehitatakse välja vaid 2%.

Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald leiavad, et selliselt ei vasta konkurss ja selle tulemus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.06.2018 määrusele nr 30 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ ning Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt 22.06.2018 kinnitatud käskkirjale nr 1-2/18-035 “Passiivse lairibataristu rajamise toetusmeetme andmise konkursi läbiviimine“.

Määruse kohaselt on eesmärk aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa järgmise põlvkonna elektroonilise side ja lairibataristu ehitamisele, mis võimaldab lõpptarbijal ülikiire lairibateenuse kasutamist (§ 2 lg 1). Abikõlblik sihtpiirkond määruse kontekstis on teiste hulgas ka Läänemaa, sh Lääne-Nigula vald ja Haapsalu linn (määruse lisa). Määruse § 7 lg 1 kohaselt tuleb passiivne lairibataristu rajada igas maakonnas. Parima pakkumise väljaselgitamisel tuleb võtta arvesse liitumisvõimaluste arvu, ühe juurdepääsupunkti toetuse suurust kui ka maakondade kaetuse võrdsemaks muutmist.

Lääne-Nigula vald ja Haapsalu linn leiavad, et vaid 48 majapidamisele ühenduse väljaehitamine Läänemaal ei ole mingil viisil sisuline maakonda taristu rajamine ning Läänemaa on pandud võrreldes teiste maakondadega selgelt ebavõrdsesse olukorda. TJA on jätnud tähelepanuta, et pakkumuses jäetaks üks maakond sisuliselt katmata ja pakkumine sellisel kujul on meetme mõtte naeruvääristamine. Riigi regionaalpoliitika tulemiks ei saa olla maakondade ebavõrdne kohtlemine ühe pakkuja suva- ja mugavusotsuste tõttu.

Pöördujad teevad ettepaneku lepingut sellistel tingimustel mitte sõlmida. Leiame, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium peab leidma ja rakendama meetmeid määruse mõttega kooskõlas oleva tulemuse saavutamiseks.

Jääme ootama tagasisidet.