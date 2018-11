Aasta naine on Eva Truuverk, noor naisettevõtja Ann Runnel

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) andis reedel oma 26. sünnipäeva pidulikul tähistamisel välja tiitli aasta naine 2018, kelleks on septembris toimunud kodanikualgatuse suurima liikumise, maailmakoristuspäeva Teeme Ära eestvedaja Eva Truuverk. Aasta nooreks naisettevõtjaks valiti Ann Runnel, kes tegeleb juba kümme aastat tekstiilijääkide nutika kasutamisega.

“Mul on siiral hea meel selle tunnustuse üle, sest olen alati jälginud aasta naise valimisi ning korduvalt rõõmuga tõdenud, kui huvitavad ja tublid naised toimetavad Eestimaal. On suur au olla üks selles väärikas seltskonnas,” ütles Eva Truuverk tunnustamise järel.

Aasta noore naisettevõtja tiitli pälvinud Ann Runnel juhib ettevõtet Reverse Resources, mis arendab veebipõhist platvormi, mis aitab kaardistada ja suunata taaskasutusse rõivaste masstootmises tekkivaid tekstiilijääke. “Iduettevõtluses on tavapärane, et ette tuleb nii suuremaid kui väiksemaid tõuse ja mõõnasid. Selline tunnustus ja märkamine aitab hoida motivatsiooni, sest meenutab et tegeleme millegagi, mis on oluline meile kõigile,” märkis Runnel.

EENA kutsus üles kõiki organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid esitama aasta naise kandidaate.

Ettepanekute põhjal valis EENA juhatus välja neli tähelepanuväärset naist aasta naise 2018 nominentideks:

Sirje Helme – tunnustatud kunstiajaloolane ja Eesti Kunstimuuseumi direktor, kelle eestvedamisel tutvustati Eesti kunstnike kolme näitusega maailma mainekastes muuseumides. Lisaks eesti kunsti tutvustamisele maailmas, on ta äsja ilmunud “Eesti kunstiajaloo” 6. köite I ja II osa autoreist, Eesti Vabariigi 100 juubeliaasta puhul ilmus tal ka raamat “101 Eesti kunstiteost”.

Moonika Siimets – Eesti Vabariigi 100 juubeliaasta puhul valminud paljukiidetud mängufilmi “Seltsimees laps” stsenarist ja režissöör.

Karin Rask – lasteriiete brändi Kalamaja printsess looja, kellel valmis 2017. aasta lõpus ka esimene naisteriiete kollektsioon. Riiete tootmiseks kasutatakse upcycled-materjale ja tema looming esindab nö aeglast moodi. Lisaks sellele on Raski tähelepanu pälvinud koolilaste mitmekesine ja tervislik toit.

Eva Truuverk – kodanikualgatuse suurima globaalse liikumise Teeme Ära eestvedaja. Selle aasta septembris puhastati tema tiimi eestvedamisel 144 riiki ja maailmakoristamise päevast võttis osa 13 miljonit inimest.