Metsküla koolijuht Pille Kaisel oli Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) valitava aasta naise üks kolmest nominendist ja kutsutud aasta naise galale Pärnus.

Kaisel valiti aasta naise nominendiks kui väikeste maakoolide eest seisja, keda teab ja tunneb terve Eesti. „Tegelikult on meie Matsalu lahe lõunakaldal palju vägevaid naisi,“ ütles Kaisel Lääne Elule. „Lihtsalt mina olen see nägu, mis on rohkem välja paistnud.“

