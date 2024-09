Metsküla kooli läks rekordarv lapsi

Viimati läks Metskülas kooli nii palju lapsi peaaegu sada aastat tagasi, 1937. aasta sügisel, kui koolikell helises üle 30 põnnile.

Pool tundi enne 1. septembri aktust istus Metsküla kooli teise klassi õpilane Marleen Veskimäe, tutt peas, väikese rootsipunase koolimaja trepikäsipuu peal päikese käes ja ajas sõbrannaga juttu. „Meie läheme üles ja nemad jäävad alla, aga kuidas nad sinna ära mahuvad, seda ma küll ei tea,” arutles tüdruk tõsiselt.

Siiamaani on Metsküla koolis õpitud kahes klassiruumis: pisemad all ehk esimesel ja suuremad üleval ehk teisel korrusel. Sel sügisel läks Metskülas esimesse klassi tosin last: üheksa poissi ja kolm tüdrukut. Marleen teise klassi õpilasena hakkab õppima teisel korrusel, tosin kooliuusikut esimesel. Nii palju lapsi pole seal esimesse klassi läinud 1989. aastast peale, kui kool taasavati. Ka vanematesse klassidesse on õpilasi juurde tulnud. Ühe kolmanda klassi lapse vanematele tuli koolijuht Pille Kaiselil isegi ära öelda, sest lihtsalt ei mahu ära: maja pole kummist.