Lääne Elu paberleht teisipäeval, 3. septembril

Metsküla kooli läks rekordarv lapsi

Viimati läks Metskülas kooli nii palju lapsi peaaegu sada aastat tagasi, 1937. aasta sügisel, kui koolikell helises üle 30 põnnile. Siiamaani on Metsküla koolis õpitud kahes klassiruumis: pisemad all ehk esimesel ja suuremad üleval ehk teisel korrusel. Sel sügisel läks Metskülas esimesse klassi tosin last: üheksa poissi ja kolm tüdrukut.

Politsei võttis ära Lihula samba koopia

Politsei võttis laupäeval ära Lihula monumendi ühe koopia, kuid teine, väiksem koopia pandi pühapäeval Lihula lähedal eramaale siiski üles. Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) eestvedamisel korraldati pühapäeval kalmistul mälestushetk samba ajutiselt paigaldatud fotokoopia juures. Teisel tseremoonial, mille korraldas Lihula lähedal Eesti Leegioni Sõprade Klubi (ELSK), pandi omal ajal tüli tekitanud monumendi väiksem koopia siiski üles.

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!