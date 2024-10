Kaheksa naist astus kohaliku võimu ülekohtu vastu välja

Kaheksa Lääneranna naist koondus kohaliku võimu viimase paari aasta ülekohtu ja kiusu vastu algatusrühmaks, et näidata, et valda saab juhtida ka teisiti, ning kutsub liituma „Terve valla“ foorumiga.

„Naistel sai kõrini, et tõsised mehed otsustavad kinniste uste taga,“ ütles Virtsu rahvamaja endine juhataja, algatusrühma liige Triin Raave Lääne Elule. „Me elame ikkagi demokraatlikus riigis.“

Raave märkis, et Virtsu elanikuna on ta tajunud kogukonnatunnet, mida viimased kaks aastat on varjutanud vallajuhtide kius. „Meie inimesed väärivad, et neid kuulataks ja kaasataks,“ märkis Raave.