Kohus: Suure-Lähtru imiku tapmises süüdistatu õe pealtkuulamine polnud seaduslik

Tallinna ringkonnakohus tühistas 1. oktoobril määruse, millega Pärnu maakohus andis tänavu kevadel politseile loa kuulata pealt vastsündinud lapse tapmises kahtlustatava 31aastase Kairi õe telefonikõnesid. Ringkonnakohus analüüsis politsei taotlust ja alama astme kohtu otsust ning leidis, et jälitusloa andmine polnud seaduslik, kirjutab Eesti Ekspress.

Politsei kogus kõnesid pealt kuulates tõendeid mitme kuu vältel. „Kuna vangla telefoni pealtkuulamist taotleda ei saa, leiti võimalus Kairi kõnede pealtkuulamiseks tema pereliikme kaudu,“ selgitas kohtu all oleva Kairi kaitsja Robert Sarv Ekspressile. „Mitte et jälitusega nüüd midagi olulist kogutud oleks, asi on põhiõiguste tagamises.“

5. veebruari ennelõunal tõi koer Suure-Lähtru taluhoovi vastsündinu surnukeha. Seepeale alustas politsei maastikuotsingud, et leida lapse ema. DNA-testi põhjal tuvastas politsei lapse sünnitanud naise, kes oli vahetult pärast politseioperatsiooni algust sõitnud Inglismaale. Naine peeti kinni 9. märtsil Marokos. Juulis jõudis naine tagasi Eestisse ja kuu lõpus algavad juhtunu osas kohtuistungid.