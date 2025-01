Kairi Kuusemaa: minu tragöödiast on tehtud meediašõu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 11

Ehkki Suure-Lähtrust leitud vastsündinu tapmises ja laiba rüvetamises süüdistatav Kairi Kuusemaa loobus ütluste andmisest, avas ta kohtuprotsessi lõpus suu.

Ütluste andmisest loobus ta öeldes: „Ma ei soovi täna ja üldse ütlusi anda. Sellel on mõjuv põhjus, mis tänaseks on mulle tehtud. Kogu see psühholoogiline trauma, ma ei oole suuteline ütlusi andma.“ Kui kohtunik aga süüdistatavalt küsis, kas tahab lõppsõnana midagi öelda, avas süüalune oma suu.

„Tänaseks on tehtud meediašõu minu tragöödiast. Häbistatud mind ja minu perekonda,“ ütles süüdistatav kohtuprotsessil.

„Minu laps on surnud ja see, mis minu lapsega tehti, aga mitte minu poolt,“ jäi Kuusemaa lause pooleli, sest palus uurijatel lõpetada naemine. „Ma kahetsen enda lapse surma. Ma tean, et tal on tulemas sünnipäev, ei ole vaja soola haavadele raputada.“

Süüdistatava sõnul ei teadnud ta oma rasedusest ja ta jäi hätta. „Ka mina vajasin abi. Kas te või