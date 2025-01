Prokurör nõudis imiku tapmises süüdistatavale naisele vangistust

Kuula artiklit, 1 minutit ja 33 sekundit 0:00 / 1:33



Prokurör Eliisa Sommer nõudis teisipäeval Pärnu maakohtus jätkunud protsessil Suure-Lähtrus oma vastsündinud lapse tapmises ja surnukeha rüvetamises süüdistatavale Kairi Kuusemaale nelja-aastast vangistust, kirjutab Postimees.

Prokurör nõudis vastsündinud lapse tapmise eest kolme aasta ja üheksa kuu ning surnukeha rüvetamise eest kuue kuu pikkust vangistust. Liitkaristusena taotleb Sommer Kuusemaale nelja aasta pikkust reaalset vangistust ilma tingimisi karistuse määramiseta. Karistuse alguseks tuleb prokuröri sõnul lugeda möödunud aasta 9. märtsi, kui Kuusemaa Marokos kinni peeti.

Kairi Kuusemaa loobus teisipäeval kohtuistungil ütluste andmisest. “Ma ei soovi täna ja üldse ütlusi anda. Sellel on mõjuv põhjus. Mis on tänaseks mulle tehtud, see psühholoogiline trauma. Ma ei ole vaimselt võimeline ütlusi andma,” ütles Kuusemaa.

Kohtuistungil osales videosilla vahendusel ka Kairi Kuusemaa õde Karin, kes ütles, et kasutab oma seaduslikku õigust ütlusi mitte anda. “Kuna andsin kevadel uurijale kolm tundi ütlusi, kasutan õigust tunnistusi mitte anda. Vahepeal pole midagi muutunud,” ütles ta.

Süüdistuse järgi põhjustas Kairi Kuusemaa eelmise aasta veebruaris oma vastsündinud lapse surma. Naisele pannakse süüks ka laibarüvetamist, mis süüdistuse järgi seisnes selles, et ta ei matnud vastsündinu surnukeha üldtunnustatud kommete järgi, vaid viis alasti surnukeha põllule, kust selle leidis 5. veebruari ennelõunal sama küla majapidamisest pärit koer.