Virtsu lastevanemate kaebus jäi ringkonnakohtus rahuldamata

Kuula artiklit, 1 minutit ja 17 sekundit 0:00 / 1:17

Tallinna ringkonnakohus otsustas reedel jätta rahuldamata Virtsu kooli õpilaste vanemate apellatsioonkaebuse Tallinna halduskohtu otsusele, teatab ERR.

Halduskohus jättis tühistamata valla otsuse lõpetada õppetegevus Virtsu kooli 5.–9. klassis ja jätkata kooli pidamist neljaklassilisena.

Ringkonnakohus leidis, et vallavolikogu oli põhjendanud oma otsust veenvalt, rõhutades vajadust optimeerida haridusvaldkonna kulusid, et tagada kvaliteetne haridus ja maksta õpetajatele konkurentsivõimelist töötasu.

Kohus märkis, et kaebajate lapsed võivad saada kvaliteetse põhihariduse elukohalähedases munitsipaalkoolis ning valla peab korraldama selleks koolitranspordi. Kohus leidis, et kooliosa sulgemine oli osa terviklikust haridusasutuste ümberkorraldamise kavast.

Kohus rõhutas, et koolivõrgu ümberkorraldamiseks ei pidanud vald tõendama eriliselt rasket majanduslikku olukorda või muude kokkuhoiuvõimaluste puudumist.

Virtsu kooli lapsevanem Daile Kürsa ütles Lääne Elule, et lapsevanemad otsustavad lähiajal edasi kaebamise. „See otsus on äärmiselt ebaõiglane ja arusaamatu aga eks kohtus käimine on tavainimesele kurnav,“ lisas ta.