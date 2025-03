Kohus mõistis lapspornot omanud mehe aastateks vangi

Kohus mõistis kolmandat korda lapsporno omamisega vahele jäänud Agu Hanile liitkaristusena nelja ja poole aasta pikkuse reaalse vangistuse.

Eelneval kahel korral on kohus mehele määranud tingimisi karistuse. „Kohus leidis, et sel korral ei olnud Agu Hani tingimuslikult võimalik vabastada, kahel korral on seda tehtud,” luges kohtunik Piia Jaaksoo ette kohtuotsuse.

Sel korral oli H