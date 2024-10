Haapsalus võistlevad kodutütred ja noored kotkad

Laupäeval on Haapsalus ja linna lähiümbruses liikvel kodutütred ja noored kotkad, kelle iga-aastane matkamäng on sel aastal just Läänemaal.

Kodutütarde ja noorte kotkaste matkamäng on mõeldud organisatsioonide nooremale vanuseastmele, 7-12aastasele ning mängu eesmärk on arendada osalejate matkaalaseid teadmisi, kodanikuoskusi ja meeskonnatöövõimet. Sel aastal osaleb 16 neljaliikmelist kodutütarde ja 12 noorte kotkaste võistkonda.

Matkamängu avarivistus on laupäeval kell 10 Haapsalu raudteejaamas. Sealt liiguvad võistkonnad kontrollpunktidesse, kus tuleb sooritada etteantud ülesandeid. 10kilomeetrisel rajal, mis kulgeb läbi Haapsalu põnevate kohtade ja Paralepa parkmetsa, on kaheksa kontrollpunkti ja neli postkasti.

Võistlust korraldavad kodutütarde Lääne ringkond ja noorte kotkaste Lääne malev koos kaitseliidu Lääne maleva, naiskodukaitse Lääne ringkonna ja Haapsalu päästekomandoga. Matkamängu peakohtunik on noorte kotkaste Lääne maleva malevapealik Raigo Õiglas.

Ürituse lõpetab naiskodukaitse Lääne ringkonna naiskodukaitsjate keedetud soe supp ja pannkoogid.