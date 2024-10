Lääne Elu paberleht laupäeval, 5. oktoobril

Pasunahüüd kuulutab laupäeval põdrajahi alanuks

Kuigi põdrajahi hooaeg algas 15. septembril, toimuvad esimesed ajujahid sel laupäeval.„Põdrajahi algus on jahimeestele kõige tähtsam – siis tuleb ikkagi enamik jahiseltside liikmetest kokku ja minnakse ühiselt asja ajama. See on Eesti jahikultuuris tähtis sündmus,” ütles Läänemaa jahindusklubi juhatuse esimees Endrik Raun. Läänemaal võib tänavu küttida 232 põtra, mida on 40 võrra vähem kui mullu. „Meil pole põtra nii palju, peame teda hoidma,” lausus Raun.

Eneken Viitmaa: kui laps rõõmuga kaasa laulab, siis on kõik hästi

Läänemaa aasta õpetaja Eneken Viitmaa räägib varahommikul koolmeistritööst mängleva kergusega ja täpselt samamoodi seisab ta kaks tundi hiljem klassitäie laste ees. „Kui laps rõõmuga kaasa laulab, siis on kõik hästi,“ ütleb Oru kooli muusikaõpetaja Viitmaa. Ta kinnitab, et viisipidamatuse eest ükski laps paragada ega halba hinnet ei saa.

Õppurite lemmikamps on õlletainas räim

Kalanädalal jagasid Haapsalu kutsehariduskeskuse noored kokaõpilased eakaaslastele laiali 790 portsu tippkokk Juhan Heinsalu retseptide järgi valmistatud kalatoitu, mida võiks ka tänaval pakkuda ja süüa. Kalastusteabekeskuse, peakokkade ühenduse ja kutseõppeasutuste ühise algatuse idee on Heinsalu sõnul just selles, et noored teevad süüa noortele. „Harjutada ja õpetada kala tarvitama, aga ka kala valmistama,” sõnas ta.