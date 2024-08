Metsküla kooli esimesse klassi läheb tosin last

Sügisest erakoolina tegutseva Metsküla algkooli esimesse klassi läheb eilse seisuga 12 põnni – üheksa poissi ja kolm tüdrukut – ning ka vanematesse klassidesse on õpilasi lisandumas, nii et 1912. aastal koolimajaks ehitatud hoone kipub kitsaks jääma.

„Esimesse klassi on 12 avaldust ja kogu kooli peale on 35 last,” ütles Metsküla kooli direktor Pille Kaisel Lääne Elule eile. „Hea tunne on, aga väike mure, kuidas me ära mahume.”