Ansip kurjalt aktsiisitõstjale: ta peaks minema ära mitte ainult valitsusest, vaid tervest sellest riigist!

Ekspeaminister ja praegune Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip kritiseeris Rimi konverentsil karmilt praeguse valitsuse majanduspoliitikat, nimetades seda riigiga eksperimenteerimiseks, kirjutab Ärileht.

„Kes kurat tõstis õlleaktsiisi 70 protsenti!?” küsis Ansip. „Mis tal mõttes oli? Võibolla tõstaks siis juba 700 protsenti?” Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tegelik laekumine jäi endise peaministri sõnul mullu ja jääb tänavu kokku 340 miljoni euroga prognoosile alla. „340 miljonit! See on peaaegu sama summa, mille me 2006. ja 2007. aastal riigireservi panime, aga meie kogume nüüd reserve Lätti! Keegi peaks peeglisse vaatama ja ütlema, et mina tegin, mul on häbi, ja minema ära mitte ainult valitsusest, vaid tervest sellest riigist!”

Eestis on endise peaministri sõnul suletud poolsada maapoodi ja väikekaubandus hääbub. „Jah, just viina hind võib olla see viimane piisk, mis kukutab maapoe allapoole kasumlikkuse piiri – palju õnne, regionaalpoliitika, meie tegime haldusreformi! Aplaus!”