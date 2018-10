Teetööde tõttu on Virtsu ja Kuivastu sadamas avatud üks piletikassa

Esmaspäeval algasid Kuivastu ja Virtsu sadamas teekatendite rekonstrueerimistööd, mistõttu kummaski sadamas on kuu aega avatud üks piletimüügikassa, kirjutab Meie Maa.

„Teekatendite rekonstrueerimistööd Virtsu ja Kuivastu sadama abikassade ees on tingitud sellest, et asfaltkate nende ees on kulunud tõkkepuude tööd juhtivate induktiivaasade jaoks ohtliku piirini ja seetõttu on vaja teekatend uuendada,” ütles Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi, kelle sõnul uuendatakse katend plastkiudbetooniga, mis on asfaltkattest tunduvalt vastupidavam.

Analoogilised tööd tehti ka aasta tagasi ja siis põhikassade ees.