Palivere postkontor jääb kinni, teised lahti

Minister Rene Tammist teatas eile, et käskis Eesti Postil postiasutuste sulgemise pooleli jätta, see tähendab, et Risti, Martna, Rõude ja Linnamäe postipunktid jäävad avatuks, Palivere aga kinni.

Eile pärastlõunal teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pressiesindaja Mihkel Loide vahendusel, et postiasutuste sulgemine on peatatud. Otsus sündis eilsel Eesti Posti juhtkonna ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti kohtumisel. Eesti Post on üle Eesti postiasutusi sulgenud. Konkurentsiamet muutis 11. oktoobril ettevõtte tegevusluba, mis lubas kinni panna üle Eesti 75 postiasutust. Läänemaal oleks neid novembris suletud viis – Palivere postkontor ning Linnamäe, Risti, Rõude ja Martna postipunkt.

