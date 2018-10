Hiiumaa malevkonna pealik Mart Reino: ühinemisel Saare malevaga võtavad hiidlased mõtlemisaja

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili soovib Hiiumaa malevkonna liita Saare malevaga. Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik leitnant Mart Reino sõnul tahavad hiidlased otsuse tegemiseks võtta mõtlemisaega.

Leitnant Reino sõnul on ettepanek ootamatu ja nõuab sügavat arutelu. “Hiidlased tahaks mõtlemisaega võtta,” ütles Reino Lääne Elule.

Saarte liitmine üheks malevaks oleks Reino hinnangul sõjaaja struktuuris mõistlik. Rahuaja logistikat peetakse Hiiu malevkonnas aga Haapsalu kaudu. “Talvel pole Hiiumaa ja Saaremaa vahel mingit ühendust. Meil peaks [Saarte maleva loomise korral] olema siis kõik varud oma saarel. See on mõttearenduse koht,” arutles leitnant Reino.

“Härra kindlral Kiili ütles meile, et kui Hiiumaa vabatahtlikud otsustavad, et nad saarlaste alla ei lähe, siis jõuga liitma ei hakata,” nentis Reino.

Hiiumaal on Kaitseliidu malevkonnas 200 meest, peale selle naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred. Reino sõnul on saarlastega liitumine malevkonna aastakoosoleku teema. Aastakooslekut on peetud tavaliselt jaanuari alguses.

“Olukord on värske ja segane,” nentis pealik Reino. “Vaja on mõtlemisaega ja läbirääkimisi.” Reino sõnul on vaja muuta ka Kaitseliidu seadust, kus on praegu kirjas, et liit koosneb 16 malevast. “Läänlased Raplaga kokku ja Võru Põlvaga kokku,” loetles Reino.

Uuest aastast luuakse Eestis neli maakaitseringkonda. Lääne maakaitseringkonda hakkavad koos Lääne malevaga kuuluma Saare, Rapla ja Pärnumaa malev. Osa ülesannete loovutamisele maakaitseringkonnale ja juhtide vahetusele lisaks võib kaitseliidu Lääne malev ilma jääda ka Hiiumaa malevkonnast. Kiili soovib Hiiumaa liita Saare malevaga.

Kiili ütles Lääne Elule, et liitmise mõte tulnud hiidlastelt. Ta märkis, et hiidlaste sundliitmist Saaremaaga ei tule, vaid Hiiumaa malevkonna liikmed saavad ise otsustada, millisesse malevasse nad tahavad kuuluda. Samamoodi otsustas Lihula üksikkompanii mullu, et jääb Lääne maleva, mitte Pärnu maleva osaks.