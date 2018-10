Urmas Selirand: saagu Saarte malev

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili soovib Hiiumaa malevkonna liita Saare malevaga. Hiiumaa malevkonna liige reservleitnant Urmas Selirand on kindrali mõttega päri, ühinemisel peaks suursaarte kaitseliitlased moodustama Saarte maleva.

“Lõpuks on hakatud aru saama hakatud, et Hiiumaa on saar ja Saaremaa on ka saar,” nentis Hiiumaa malevkonna liige reservleitnant Urmas Selirand. “Mina ei leia, et see oleks hull, kui oleksime Saarte malevas.”

Seliranna sõnul tuleks suursaarte üheks malevaks liitmisel muuta ka Saaremaa maleva nime – koos hiidlastega moodustaksid saarlased Saarte maleva.

“Midagi pole parata, saared on maateaduslikult erilised piirkonnad,” tõdes Selirand. Just selle tõttu ei peagi saareelanikud kogu aeg mandri poole vaatama. “Meie peame suutma tegusteda ka iseseisvalt. Kui on [sõja]situatsioon, siis saared peavad omaette tegustema. Kõik, mis [kaitseks] vaja, peaks saarel olemas olema.”

Merd ei pea Selirand saarlastega ühte malevasse kuulumisel takistuseks. “Praam [Sõru-Triigi liini] ju käib kaks korda päevas,” tõdes Selirand.

“Aeg oleks välja töötada Hiiu saare kriisikava,” ütles Selirand. “Sellise ettepaneku olen ka Hiiumaa vallale teinud.”

Uuest aastast luuakse Eestis neli maakaitseringkonda. Lääne maakaitseringkonda hakkavad koos Lääne malevaga kuuluma Saare, Rapla ja Pärnumaa malev. Osa ülesannete loovutamisele maakaitseringkonnale ja juhtide vahetusele lisaks võib kaitseliidu Lääne malev ilma jääda ka Hiiumaa malevkonnast. Kiili soovib Hiiumaa liita Saare malevaga.

Kiili ütles Lääne Elule, et liitmise mõte tulnud hiidlastelt. Ta märkis, et hiidlaste sundliitmist Saaremaaga ei tule, vaid Hiiumaa malevkonna liikmed saavad ise otsustada, millisesse malevasse nad tahavad kuuluda. Samamoodi otsustas Lihula üksikkompanii mullu, et jääb Lääne maleva, mitte Pärnu maleva osaks.