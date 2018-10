Naiskodukaitsja: Hiiumaa kaitseliitlased on saarlastega liitumise osas eri arvamusel

Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili soovib Hiiumaa malevkonna liita Saare malevaga. Naiskodukaitse Lääne ringkonna instruktor Svetlana Mustkivi on arvamusel, et otsuse tegemine liitumaks Saaremaa malevaga saab olema hästi keeruline.

“Meil Naiskodukaitses pole see [ühinemine Saaremaa ringkonnaga] veel otsustatud,” nentis Mustkivi. “Hästi keeruline olukord on praegu. Minu enda jaoks on see infokogumise aeg.”

“Ise võtan asja rahulikult, kuid saarlaste [Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna] poole peal olen närvilisust tajunud,” tõdes Mustkivi. “Millest see tingitud on, mis hirmud neil on? Ega neilgi seda infot [ühinemise kohta] praegu pole, ilmselt selle tõttu.”

“Logistika läheb ilmselt keerukamaks, muid nüansse me veel ei tea,” arutles Mustkivi saarlastega ühimemise teemal. “Emotsiooni pealt seda otsustada ei tasu.”

“Hiiumaa jääb kaugemaks, kui liitume,” nentis Mustkivi. Seda eelkõige selle tõttu, et ühendus Hiiuma aja Saaremaa vahel on palju hõredam kui Hiiumaa ja mandri vahel.

Lääne malevaga on hiidlastel Mustkivi sõnul väga hea koostöö. “Ei ütleks ühtegi halba sõna,” nentis Mustkivi. “Malevapealikega on vedanud, nad on alati meid aidanud.”

“Ma arvan küll, et inimesed on [ühinemise suhtes Saaremaa malevaga] eri arvamusel,” ütles Mustkivi. Kui tuleb Saarte malev, kõik on võrdsed, siis sõltub sellest, kuidas ühinemist hiidlastele serveeritakse. Kui nimeks jääb Saaremaa malev, mille alluvuses on Hiiumaa malevkond, on olukord Mustkivi sõnul hoopis teine.

Kui luuakse Saarte malev, tõuseb päevakorrale ka Hiiumaa ja Saaremaa vahelise silla ehitamine. Muidu saartevahelist logistikat paremaks ei saa.

Mustkivi ütles, et saarlastega ühinemist arutatakse kindlasti jaanuaris toimuval Hiiumaa malevkonna suurkogul. “Aprilli lõpuks peaks kindlamad otsuseda langetatud olema,” lausus Mustkivi.

Uuest aastast luuakse Eestis neli maakaitseringkonda. Lääne maakaitseringkonda hakkavad koos Lääne malevaga kuuluma Saare, Rapla ja Pärnumaa malev. Osa ülesannete loovutamisele maakaitseringkonnale ja juhtide vahetusele lisaks võib kaitseliidu Lääne malev ilma jääda ka Hiiumaa malevkonnast. Kiili soovib Hiiumaa liita Saare malevaga.

Kiili ütles Lääne Elule, et liitmise mõte tulnud hiidlastelt. Ta märkis, et hiidlaste sundliitmist Saaremaaga ei tule, vaid Hiiumaa malevkonna liikmed saavad ise otsustada, millisesse malevasse nad tahavad kuuluda. Samamoodi otsustas Lihula üksikkompanii mullu, et jääb Lääne maleva, mitte Pärnu maleva osaks.’