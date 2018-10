Galerii: Bensiini hind kerkis üle 1,4 euro

Eile õhtul murti Eesti kütuseturul läbi maagiline 1,4 euro piir. Nimelt tõstis Olerex nii bensiini kui ka diisli hinna 1,439 euroni liitrist.

Alexela Oil juhatuse liige Alan Vaht kirjutas Twitteris, et hindadel on veelgi ruumi kasvada. Ta rõhutas, et ka kütuseaktsiis on vahepeal kasvanud.

Täna tulid Haapsalus hinnatõusuga kaasa ka Cirkle K, Neste ja Alexela. Vaid Kiltsi teel asuv Premium 7 müüb nensiini 95 nn vana hinnaga, seal maksab liiter bensiini 1,339 eurot.

Bensiin 95 maksab praegu Haapsalus Tallinna maantee tanklates 1,439 eurot, bensiin 98 maksab aga Alexela tanklas 1,489 eurot. Diislikütus on bensiin 95ga samas hinnas.

Absoluutset rekordit praegu siiski ei löödud. Postimehe andmetel pärineb rekord 9. aprillist 2012 kui bensiini hind kerkis tasemele 1,459 eurot liitrist. Diislikütuse senine hinnarekord pärines aga 27. märtsist 2012 ning see oli 1,439 eurot liiter.

Vaht selgitas Twitteris, et järk-järgult lähevad tanklaketid üle ka talvisele diislikütusele, mille hind on suvisest diislikütusest u 2,7 senti liitrist kallim.

Fotod: Urmas Lauri