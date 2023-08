Odav kütus tanklates ülemäära pikki järjekordi ei tekitanud

Tanklaketid Circle K, Olerex ja Alexela andsid täna teada, et langetavad kolmeks kuni neljaks tunniks kütuse liitrihinda jaamades tavahinnast 15 sendi võrra soodsamaks.

Kell kolmveerand viis, veerand tundi enne soodusaja lõppu oli Uuemõisa Circle K tankla juures kümmekonnast autost koosnev järjekord.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik ütles, et tegu on laiaulatusliku kampaaniaga, mis toimub kõigis Euroopa riikide Circle K teenindusjaamades, kokku on kaasatud üle 2000 teenindusjaama.