Anton Pärn: paavst jättis võimsa tunde

Läänemaa muuseumide juht Anton Pärn ütles, et paavstiga kohtumine jättis emotsionaalselt võimsa mulje. „Sellest on nii palju rääkida jõutud, et need sõnumid, mida ta meiega jagas, olid väga suured, mille üle tasub järele mõelda veel pikemalt,” ütles Pärn.

„Ilus ja suursugune sündmus, väga hästi korraldatud. Missa jättis suure emotsionaalse elamuse pikaks ajaks,” ütles Pärn.

Pärn rääkis, et on kunagi Roomas olles täiesti juhuslikult kohanud paavst Benedictust. Ta on käinud ka Tallinnas Vabaduse väljakul dalai-laamat kuulamas. „Ma arvan, et neil on midagi öelda, midagi suurt ja sügavat. See on väga unikaalne hetk ja kui neid sulle siin võimaldatakse, tuleb sellest kinni võtta,” ütles Pärn.