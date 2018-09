Vabaerakond pärib Mailis Repsilt aru: kas erivajadustega õpilaste vajadused on kaetud?

Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas 25. septembril arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile. Arupärimises küsitakse, kas koolidel olid õppeaasta alguseks olemas erivajadustega õpilastele sobivad ruumid, õppevahendid ning eraldi spetsialistid – erivajadustega õpilase õppe koordineerija ja kõik vajalikud tugispetsialistid. Arupärimisega tahetakse saada selgust, kuidas on käivitunud Rajaleidjate võrgustiku baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö ning kuidas jõuavad nõustamismeeskondade soovitused õpetajateni, kes vahetult erivajadustega lastega tegelevad?

Ministrilt oodatakse vastuseid ka küsimusele, kas ministeerium suurendas koolitustellimust tugispetsialistide koolitamiseks kõrgkoolides ning kui kaugele on ministeerium jõudnud abiõpetaja rolli ja ametiülesannete täpsustamisega? Kas pärast rohkem kui poole aasta möödumist seadusemuudatuse rakendumisest on ministeeriumis lõpuks välja töötatud Eesti haridusmaastikule sobivaim abiõpetaja rakendamise mudel?

„ Kogu see kaasava hariduse sisuline külg on väga oluline, kuid samas ka mitmetahuline ja probleeme on siin palju. Kuid probleemidest tuleb avalikult rääkida, et siis koos parimad vastused leida“, ütles arupärimise üleandja, Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees, Krista Aru.

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on kindlustada, et iga laps saaks parima hariduse ja saaks õppida koolis, kus teda vastavalt tema vajadusele abistatakse ja toetatakse, tekitasid juba arutelu käigus muret lapsevanematele, koolijuhtidele, õpetajatele ja tugispetsialistidele.