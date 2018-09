Metsafirma tahab keelatud maale puid istutada

Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavalitsus saatis kirja Soome metsafirmale Tornator, kes tahtis Tuksis Matsi maaüksusel heinamaale metsa istutada, kuid läks sellega vastuollu valla üldplaneeringuga.

Tornator Eesti OÜ-le kuulub Lääne-Nigula vallas Tuksis 10,39 ha suurune Matsi kinnistu, millest 6,08 hektarit on metsamaa, 3,37 hektarit haritav maa ja 0,94 ha muu maa. Nüüd tahaks kinnistu omanik ka haritavale maale metsa istutada.

Lääne-Nigula valla maa- ja planeerimisspetsialisti Marika Meistri sõnul on maaomanik ettevalmistusi metsa istutamiseks juba teinud: „Vaod on sisse tõmmatud.” Kuna kinnistu asub tee ääres, jäid ettevalmistustööd möödakäijatele silma.

Tornator Eesti maakasutuse spetsialist Martin Tishler kinnitas, et firmal oli plaan heinamaale männid istutada ja tõepoolest käis selleks pinnase ettevalmistamine.

Tishleri sõnul oli maa varem välja renditud ja rentnik kasutas seda heinamaana. Viimasel paaril aastal pole aga maatükile rentnikku leitud, sest senine rentnik pole maatükist huvitatud. „See kant pole põllumajanduslikus mõttes eriti tähelepanu võitnud. Väidetavalt on seal pinnas kivine ja niitmisega seetõttu probleeme,” selgitas ta.

Nii otsustaski Tornator Eesti kasutuseta maatüki metsastada. „Sööti pole ka seda mõtet jätta, siis kasvab sinna ikka võsa peale,” rääkis Tishler.

Ta lisas, et võsa kasvamine korralikuks puistuks võtab kauem aega kui istutatud mändide puhul. Hooldatud männikut peetakse ilusamaks ja ka majanduslikult on mänd väärtuslikum puuliik.

Noarootsi osavallavalitsus juhtis Tornatori tähelepanu sellele, et metsastamise plaaniga mindi vastuollu valla üldplaneeringuga. Nimelt näeb üldplaneering ette, et Matsi maaüksuse heinamaa on väärtuslik põllumaa, mida ei tohi metsastada ega elamuehituseks kasutada. Osavalla valitsus juhtis Tornator Eesti tähelepanu sellelegi, et Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtib piirkonnas Noarootsi valla 2003. aastal vastu võetud üldplaneering, mida 2009. aastal täpsustati elamualade teemaplaneeringuga ja siis täiendati ka väärtuslike põllumaade ehk avatud maastike nimekirja.

Tishler ütles, et Tornator Eesti püüab enamasti valla planeeringutega arvestada, kuid raske on valdade planeeringuid leida: „Informatsiooni kokkuajamine on põhimure.”

Tishler lisas, et firma tahab piiranguid täpsustada. Nimelt seisab kehtiva üldplaneeringu seletuskirjas, et väärtusliku põllumaa alasid ei tohiks metsastada ega kasutada elamuehitusaladena. 2009. aastal täpsustati üldplaneeringut aga teemaplaneeringuga, kus sõnade „ei tohiks” asemel on konkreetne piirang, et nimetatud maastikke ei tohi metsastada.

„Esmasel hinnangul tundub, et tegemist on ebaproportsionaalse piiranguga eraomandile, mis peaks toimuma ainult kokkuleppel maaomanikuga,” seisab Tornator Eesti vastuskirjas Noarootsi osavallale.

Tishleri sõnul oleks metsa istutamine Matsi maatükile mõistlik, aga vägisi ei kavatse Tornator Eesti rohumaad täis istutada. Kui leidub rentnik, ollakse valmis maatükki ka rendile andma, samuti on kinnistu ostmise vastu huvi tuntud. „Pigem soovime konkreetsust, et selle põhjal saavutada kõiki osapooli rahuldav tulemus,” seisab firma vastuskirjas osavallale.

Mis veidi enam kui kolme hektari suurusest maatükist edasi saab, ei osanud Marika Meister veel öelda, sest Tornator Eesti vastuskirja koos omapoolsete selgitustega sai vald läinud reedel. „Eks vallavalitsus arutab, kas lasta metsastada või tuleb siiski järgida planeeringut,” rääkis Meister.

Ta lisas, et varasematel aastatel taheti tihti põllule metsa istutada, aga viimastel aastatel selliseid juhtumeid pole olnud.