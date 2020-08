Reps: kool algab 1. septembril võimalikult tavapäraselt

Kool algab 1. septembris ja võimalikult tavapäraselt ning vajadust digiõppele üle minna ei ole, sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Reps ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et et uus kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt, kuid koroonaviiruse leviku tingimustes on ennetusabinõud jätkuvalt üliolulised. Ta nentis, et Eestis on viiruse levik kontrolli all, kuid viirus ei ole kuhugi kadunud.

“Vajadust digiõppega jätkata ei ole,” sõnas Reps. “Igal juhul väldime haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist ning kui tekib vajadus töö ümber korraldada, teeme seda eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa.”

“Iga haridusasutus koos pidajaga mõtleb läbi, kuidas riske maandada, lähtudes põhimõttest, et võimalikult kaua tuleb pakkuda kontaktõpet 1.-6. klassi õpilastele ja tuge vajavatele õpilastele,” ütles Reps. Tema sõnul tuleb haridusasutustel säilitada ja arendada distantsõppe võimekust kogu õppeaasta vältel, et nakkusohu kasvades olla valmis muutma õppetöö vormi.

Repsi sõnul on ministeeriumi üldine soovitus, et juhul kui õpilasel tuvastatakse nakatumine, läheb kogu klass kaheks nädalaks distantsõppele ning tulevad kooli tagasi siis, kui lapsed on terved.

Repsi sõnul on riskide maandamiseks soovitab ministeerium haridusasutustel korraldada üritusi hajutatult ja väiksemates gruppides, näiteks hajutada õpilaste kooli tuleku aega või vahetunde vanuserühmade kaupa. “Üritusi on soovitatav korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades, rahvusvahelised üritused ja välisreisid aga edasi lükata,” sõnas Reps.

Kooli sulgemist hakkab arutama kriisistaap juhul, kui nakatunud on umbes kümme protsenti õpilastest.

Minister rõhuas ennetuse tähtsust. Tema sõnul on koolil ja trennidel õigus saata haigustunnustega laps koju. Samuti on haridusasutustel õigus paluda lapsel jääda kaheksa nädalaks isolatsiooni juhul, kui ta tuleb kõrge nakatumisega riigist.