Politsei: kooliaasta algus nõuab tähelepanu ka liikluses

Uus kooliaasta on kohe algamas. Soovin meelde tuletada, et kooli algus toob tänavatele väikesed liiklejad, kelle tähelepanu ja ohu tunnetamine ei pruugi olla piisavad.

Lastele tuletan meelde, et enne ülekäigurajale jõudmist tuleb jääda seisma. Seejärel tuleb vaadata vasakule, paremale ja veel kord vasakule. Kindlasti peab teed ületades veenduma, et auto jääb seisma ja annab teed. Alles siis tuleb rahulikult minna üle tee. Valgusfooridega ristmikel on teeületamine lubatud ainult rohelise tulega.

Lapsevanemad saavad siinkohal anda oma panuse – jalutades koos lapsega korduvalt koolitee läbi ja julgustades last osalema liikluses rahulikult, mitte kiirustades.

Lastel, kes plaanivad sügisel jalgratastega koolis käia, tuleb kasutada nõuetekohaselt turvavarustust ja nooremad kui 16aastased peavad kandma jalgrattakiivrit. Lisaks peab jalgratas olema tehniliselt korras. Jalgrattal peab küljes olema ees valge ja taga punane helkur. Mõlema ratta kodaratel peavad olema kollased helkurid. Jalgrattal peab olema töökorras signaalkell ja töökorras pidurid.

Autojuhtidele panen südamele, et koolide läheduses olevatel ülekäiguradadel tasub võtta hoogu maha, sest laste liikluskäitumine võib olla ootamatu ja nad võivad siiski kiirustades teele joosta.

Politsei on 1. septembri puhul täiendavate jõududega väljas koolide ümbruses ja julgestamas ülekäiguradasid ja kooliteid.