Lugeja küsib, jurist vastab: kas suvel õues töötades tuleb kanda kõiki isikukaitsevahendeid?

Lugeja küsib: Töötan niitjana ja tööandja nõuab, et kannaksin praegu suvel soojal ajal kõiki ettenähtud tööriideid ja kaitsevahendeid. Selliselt on aga jube palav töötada. Kas ma pean ikka suvel sooja ja päikselise ilmaga kogu varustust kandma?

Vastab töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask: Isikukaitsevahendite kandmise vajadus ei sõltu aastaajast ega ilmast. Isikukaitsevahendite eesmärk on kaitsta töötaja elu ja tervist tööga seotud ohtude eest. Näiteks kaitsevad kõrvaklapid töötajat müra kahjuliku mõju eest, visiir kaitseb aga töötaja nägu. Ka tööriietel on oma eesmärk. Kui töö on määriv, siis tuleb tööandjal anda töötajale tööriietus. Tööriietuse valiku puhul tuleb tööandjal arvestada nii riiete mugavusega kui ka nende kasutusoludega, sh erinevate aastaaegadega. Näiteks on teeäärte trimmerdamisel tähtis, et töötajal oleks autojuhtide tähelepanu tõmbamiseks kas korralik helkurvest või signaalriided. Niitmisel on oluline, et kasutataks pikki riideid, sest need kaitsevad nii päikese kahjuliku mõju eest kui vähendavad ohtu kokkupuuteks puukide ja karuputkega. Lisaks tööriietusele tuleb kanda ka kinniseid jalanõusid, mis kaitsevad jalgu (turvajalanõud).

Seega tööriideid ja isikukaitsevahendeid tuleb kanda igal juhul, kui see on nõutud. Kui töötaja tunneb, et olemasolevad tööriided ei ole soojale ilmastikule vastavad, siis tuleb töötajal sellest teavitada tööandjat. Tööandja peab arvestama töötajalt saadud infoga ja otsima üheskoos töötajaga paremaid variante. Palavuse korral on kindlasti abiks lisa puhkepausid. Nimelt tuleks palavatel päevadel keha jahutamiseks teha töös tavapärasest enam puhkepause ja juua rohkelt vett. Sellega tuleb arvestada nii tööandjal töö- ja puhkeaja korraldamisel kui töötajal oma töö tegemisel.

Lisainfot töökeskkonna teemade kohta leiate Tööelu portaalist www.tooelu.ee Tööinspektsiooni tasuta infotelefonilt 640 6000 saab küsida nõu töösuhete, tööohutuse ja töötervishoiu kohta. Ettevõtjad saavad kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse kirjutades Tööinspektsiooni üldaadressile ti|ät|ti.ee. Konsultanditeenus on tasuta