Kaus ja Kiisa tulid abipolitseinike võistlustel teiseks

Haapsalu politseijaoskonna abipolitseinikud Aivar Kaus (vasakul) ja Mikko Kiisa teise koha karikaga. Foto erakogu

Reedel ja laupäeval Pärnumaalpeetud seitsmendatel vabariiklikud abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlustel tulid Lääne prefektuuri esindanud Aivar Kaus ja Mikko Kiisa teiseks.

Kõikidest prefektuuridrest oli võistlustules kümme ekipaaži, kes pidid näitama oma osavust taktikalises laskmises, auto vigursõidus, situatsiooni ülesandes lahendamises, teadmiste testis, Schengeni kompensatsiooni ülesandes ja kombineeritud sportlikus võistluses. Kuna võistlusalad asusid Pärnumaa eri piirkondades, kasutati marsruudi läbimiseks patrullautosid ja kilometraaži kogunes ligi 200 kilomeetrit.

Võistluste korraldaja, Lääne prefektuuri teabetöö vanempiiriametniku Tõnis Leinarti sõnul olid võistluspunktides lahendatavad ülesanded sellised, millega abipolitseinikud puutuvad igapäevases patrulltegevuses või mõnes muus politseitöös kokku. „Tänapäeval on abipolitseinikud oma oskuste ja teadmistega väga head partnerid politseiametnikele ning mul on hea meel, et kõik osalenud võistkonnad näitasid professionaalset taset erinevate ülesannete lahendamisel,“ märkis Leinart.

Pingelised võistlused võitsid Jaago Männiste ja Illimar Reinbusch Põhja prefektuurist, teise koha saavutasid Aivar Kaus ja Mikko Kiisa Lääne prefektuurist ning kolmanda koha väärilised olid Märt Tibar ja Agnes Pihlak Põhja prefektuurist.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas, et abipolitseinike kutsemeistrivõistlused on neile kui koolitus, kus nad saavad enda oskusi proovile panna ja neid veelgi paremaks lihvida. „Oluline on märkida vabatahtlike motivatsiooni ja püüdu muuta elukeskkonda turvalisemaks. Nad teevad seda vabast tahtest ja sada tuhat turvalisusse panustatud tundi aastas ei jäta kellelegi ruumi kahtlemiseks, kui tähtis see roll on,“ lisas peadirektor.