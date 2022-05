Politsei tõukerattapatrull alustas teist hooaega

Mullu suve lõpul Haapsalu politseijaoskonda jõudnud elektritõukeratastel politseipatrulli kohtab sel suvel Haapsalu tänavatel sagedamini.

Haapsalu politseijaoskonnal on kaks elektritõukeratast, mida kasutatakse patrullimiseks paikades, kuhu on autoga keeruline ligi pääseda. „Eeskätt kasutatakse neid patrullimiseks parkides, kergliiklusteedel ja rannapiirkonnas,“ ütles Haapsalu politseijaoskonna välijuht Karl Kadarik.

Kuigi eelmine hooaeg jäi tõukerataste kasutamiseks lühikeseks, oli Kadariku sõnul sõiduvahenditest palju kasu. „Kergliikluse üle järelevalvet tehes oli hea teisi tõukerattajuhte kontrollida. Samuti ei pääse suveürituste ajal autoga vanalinna, aga tõukeratastega saab ligi,“ ütles Kadarik.

Politseinike tõukerattad ei erine väga palju tavalistest elektritõukeratastest – ka nende kiirus on fikseeritud 25 kilomeetrile tunnis. „Kõik on ikka nii, nagu seadus ette näeb, kuid meil on näiteks käepideme küljes väikesed kollased vilkurid, mida vajadusel kasutada,“ ütles Kadarik.

